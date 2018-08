Ferragosto a "Letture d'estate": tra musica, letture e...stelle

La giornata del 15 agosto, per gli avventori di Letture d'Estate, propone attività per tutti i gusti, sempre lungo i viali dei giardini di Castel Sant'Angelo. Fin dal mattino, come sempre, spazio alle attività per bambini, mentre i più grandi possono godersi una buona colazione all'ombra dei meravigliosi lecci dei giardini.

Nel pomeriggio si entra nel vivo del ferragosto:



alle 18.00, nel "Luogo del Geco" giochi da tavolo, di ruolo, gioco libero, piccoli tornei a cura di Roberto Martire;

alle 19.00 nel "Luogo della Tartaruga" Center Yoga Studio Dhyana di Patrizia Gregori presenta "Conosciamo il Centered Yoga": radicarsi per essere leggeri, con Stefano Federici e Valeria Allegretti. A seguire presentazione del metodo e sessioni di pratica, nello specifico: 19.30 Posizioni in piedi; 20.30 Posizioni sedute; 22.00 Archi e torsioni; 23.00 Yoga della Buona Notte;

dalle 19.30 presso il "Luogo del Riccio" Ottimomassimo per Librerie di Roma presenta: Il club del libro. Lettura ad alta voce, una storia lunga da vivere insieme per poi discuterne. Oggi: Cuori di Waffel, edito da Beisler, dai 6 anni;

alle 21.00 nel "Luogo del Gufo" continua la residenza d'artista di Chiara Trevisan, ovvero la lettrice vis à vis;

alle 22.00 sempre nel "Luogo del Gufo" Simon & The stars in compagnia della curatrice degli eventi di Letture d'Estate Margherita Schirmacher. Per chi trascorre il Ferragosto a Roma, un'occasione speciale per conoscersi o ritrovarsi e guardare tutti insieme al cielo d'estate. E, naturalmente, per parlare di stelle; per chi sceglie la musica, alle 21.45 presso il "Luogo delle Api" omaggio a Wes Montgomery, con Nicola Mingo chitarra e Leonardo Borghi pianoforte.



Infine, per chi cerca una dimensione più intima e raccolta, alle 21.30 presso il "Luogo dell’Unicorno" la Direttrice Rosanna Vano ha in serbo un meraviglioso omaggio a Giovannino Guareschi. Per tutta la giornata, i viali saranno anche il luogo dove degustare buon cibo, bere (responsabilmente!) in compagnia e magari, tra un boccone e l'altro, divertirsi con il calcio balilla, il ping pong e gli scacchi giganti.



Il calendario aggiornato degli eventi è disponibile e consultabile sul sito di Letture d’Estate www.letturedestate.it.

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Letture d’Estate ringrazia pubblicamente – per la dedizione e la competente professionalità – l’Ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche e il Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.



