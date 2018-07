Ferragosto a Fiumicino: si ride con Antonio Giuliani

In occasione di Fiumicino Estate, la kermesse di eventi organizzata dal Comune che durerà fino alla Notte Bianca del 22 settembre, serata imperdibile quella di Ferragosto.

Il 15 agosto infatti, dalle 21.30, in via di Torre Clementina va in scena l' "Antonio Giuliani show": uno spettacolo divertente e irriverente tra battute, gag e siparietti. Il comico romano, tra i più amati in assoluto, è la compagnia giusta per trascorrere un Ferragosto tra le risate.