Ferragosto a Castel Sant'Angelo: Giorgio Cuscito & The Swing Valley

A Ferragosto ci sarà da ballare con Giorgio Cuscito & The Swing Valley. Giovedì 15 agosto alle 21.30 , una notte al grido di “REAL swing music for REAL swing dancers”: si ricreeranno come per incanto le atmosfere dei famosi locali di Harlem negli anni ’30: il Cotton Club, ma anche il Savoy e il Paramount, con l’amatissima orchestra diretta dal polistrumentista e arrangiatore Giorgio Cuscito composta da Davide Richichi alla tromba, Ferdy Coppola al sax tenore e voce, Gino Cardamone alla chitarra, Alberto Antonucci al contrabbasso, Fabiano Giovannelli alla batteria e con la voce di Monica Gilardi.

Il ferragosto dei più piccoli invece, alle 21, si animerà con il torneo di "mini bowling" per tutte le età nei viali dei Giardini, fino all’ultimo strike.