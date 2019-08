Ferragosto 2019: Roma tra relax in piscina e appuntamenti con cinema e cultura. Ecco cosa fare in città

Una giornata di relax in piscina, con festa annessa per la sera, o in un parco divertimenti. I fuochi d'artificio "green" dal pontile di Ostia. Oppure un giro per i monumenti cittadini, in qualche lago nei dintorni della città, o una passeggiata tra le bancarelle sul lungotevere. Le idee su come trascorrere il Ferragosto nella Capitale, per romani e turisti, non mancano. Il bel tempo è assicurato con sole e caldo ma non afoso. Di seguito tutte le informazioni sulla giornata del 15 agosto, per chi resta in città o per chi decide di venire a visitarla.

Feste e divertimenti

A Cinecittà World c'è la festa di Ferragosto più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Dalle 15 fino al tramonto DJ Set e animazione nella Cinepiscina. Ci sarà Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km/h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Sapore di Mare, la spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi come nei film degli anni 80. E ancora allegria, entusiasmo, gioia e musica sono le parole d’ordine della serata a Rainbow Magic Land con il Magic Color Party. Ospite d'eccezione Ludovica Pagani, influencer da milioni di follower che ha fatto impazzire il web, pronta a mixare i sound che animeranno la serata.

Ferragosto tra relax e cultura

Per chi desiderasse una giornata tranquilla in piscina, da Sport City Roma troverà uno spazio attrezzato con tutti i comfort. In alternativa c'è il Casale Anno Novit, con giornata relax in riva al biolago. E per chi invece preferisce la cultura, da non perdere la visita gratuita alle Terme di Caracalla, uno degli otto appuntamenti durante l'anno con "Io vado al museo".

Festa "sostenibile" a Ostia

Anche in questa rovente estate 2019 non possono mancare i fuochi d’artificio sul litorale. Uno spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico e nel rispetto dell’ambiente che avrà luogo giovedì 15 agosto al Pontile di piazza dei Ravennati con inizio alle 22.30. E a due passi dal Pontile, lo stesso giorno, in piazza Anco Marzio, seconda edizione di “#Io sono ambiente”, una iniziativapatrocinata dal Ministero dell’Ambiente per porre all’attenzione dei cittadini il problema, ormai sempre più grave, delle plastiche e delle microplastiche in ambiente marino e costiero.

Ferragosto e il cinema all'aperto

Dall'isola Tiberina con gli spettacoli promossi dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere, al cinema all'aperto a Villa Lazzaroni, al Cine Village di Talenti, all'Arena Garbatella. Sparse per i quartieri della Capitale non mancano piazze estive con ottimi film da gustarsi la sera di Ferragosto. A questo link tutti i film in programma.

Che tempo fa per Ferragosto

Il tempo non dovrebbe precludere possibilità. Stando alle previsioni del meteo, per la giornata di giovedì 15 agosto, è previsto sole e caldo per una classica giornata di piena estate. Per la città di Roma la temperatura massima è prevista intorno ai 33 gradi, la minima intorno ai 17. Perfetto per feste al mare, relax sotto l'ombrellone ma anche per una passeggiata per i monumenti cittadini.

Tutto sui trasporti

Giovedì 15 agosto i trasporti sono in funzione con gli orari festivi. Metro A, B e C aperte dalle 5,30 alle 23,30. La Metro C manterrà la frequenza di 9 minuti. La metro A, per la seconda fase dei lavori, sarà limitata tra San Giovanni e Ottaviano. In strada i bus sostitutivi. Come informa MuoversiaRoma.it in strada ci saranno anche le linee bus Express festive 120, 150, 180 e 190, mentre la linea 130 è stata disattivata. Nei giorni festivi, la linea 30 Express segue il medesimo percorso dei feriali. In funzione anche le Linee della memoria, i collegamenti con i cimiteri della città.



Raccolta rifiuti

Anche nella giornata di Ferragosto 2019 Ama assicurerà la presenza sul territorio e i consueti servizi previsti per i giorni festivi. Attivi anche i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del Centro Storico (Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianicolo ecc.) e nelle altre aree maggiormente frequentate, oltre ai servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile. Regolarmente assicurata la raccolta differenziata presso le utenze non domestiche, con particolare attenzione ad ospedali, attività di ristorazione e agli stabilimenti balneari del litorale.



Controlli delle forze dell'ordine

Controlli rinforzati per il Ferragosto da parte delle forze dell'ordine. Circa 200 carabinieri in più sono stati inviati dal Comando Generale dell’Arma a Roma e Provincia per le esigenze del periodo estivo, al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e di prevenzione generale dei reati. Gli elicotteri dell’Arma sorvoleranno l’intera Provincia. All’interno delle ville e parchi pubblici i Carabinieri garantiranno la sicurezza con pattuglie a piedi e a cavallo. Resta alta l'attenzione nelle zone di movida, dal Pigneto a San Lorenzo passando per il Centro storico e, ovviamente, il litorale.



Cimiteri aperti

I Cimiteri Capitolini saranno aperti anche a Ferragosto, con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti dalle 8 alle 13. Nelle giornate del 15, 16 e 17 agosto non saranno in servizio l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Call Center dei Cimiteri Capitolini.