Ferragosto 2018, il party ad Ostia

Martedì 14 agosto 2018 il party di Ferragosto più esclusivo del litorale è al corallo beach , stabilimento bettina

Lungomare Amerigo Vespucci, 112, 00122 Lido di Ostia RM. Un'atmosfera unica, fatta di installazioni luminose, laser show, acrobati, giocolieri, spettacoli di fuoco, fate luminose, effetti speciali fluorescenti. E' il Festival della Luce al Corallo Club di Ostia.





Start ore 21 con aperitivo a buffet, a seguire dj set di Emiliano Raso & Frankie volo



In collaborazione con Radio crick crock



3381128328 Ivan

3276398956 daniele

3381442510 marco





Formule su prenotazione in Lista o con Tavolo Riservato

Tavoli prive, tavoli zona piscina 20€ con buffet drink, tavoli zona pista 25€ con buffet drink o bottiglie, tavoli zona consolle 30€ buffet drink o bottiglie



Ingresso in Lista:



In Lista Dal Apericena

15€ buffet e drink ;

In Lista Solo Disco

in Lista dalle ore 23:00 alle ore 23.30 SPECIAL OMAGGIO DONNA E 15€ UOMO con drink uomo

In lista Dopo le ore 23.30 alle 01.00 donna 10€ uomo 15€ con drink