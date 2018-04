Fermentum: la kermesse dedicata a pasta madre e lievitazioni naturali

Farina, acqua, pasta madre... e una grande passione. Da qui nasce l'idea di realizzare la più grande kermesse - per appassionati di arte bianca - che si sia mai vista.

Fermentum: pasta madre e lievitazioni naturali

L'associazione 94° al Cuore presenta con grande orgoglio “Fermentum” un evento davvero unico nel suo genere perché non sarà solo un megacorso (anche se sul grande schermo vedremo impastare gli artisti dell'arte bianca) e non sarà solo teoria (anche se si avvicenderanno qualificatissimi esponenti di tutte le varietà di lievitati e modi per lievitare). Fermentum sarà soprattutto il mondo della fermentazione che vive e si confronta.



Una sfida davvero ambiziosa, preceduta da mesi di duro lavoro e che vanta una squadra di "relatori" a dir poco straordinaria come gli stessi organizzatori commentano "Le presenze, eccellenti, ci rendono orgogliosi di aver voluto scommettere su questo grande evento certi di aver dato vita ad un'occasione che non si può perdere".

Gli ospiti di Fermentum

Fermentum presenta infatti un programma davvero ricchissimo che coinvolge nomi come Francesco Favorito, Giovanni Gandino, Elena Lipetskaia, Ezio Marinato, Giambattista Montanari, Cristian Zaghini e Gabriele Bonci che, anche se coinvolto da un importantissimo impegno professionale, ha deciso di voler duettare con gli altri maestri sul tema della pasta padre e delle fermentazioni spontanee per tutti e due i giorni del meeting.





Fermentum

Pasta madre e lievitazioni naturali

1 meeting Nazionale - Incontri e Confronti

21 e 22 Aprile - 9.00 / 18.30

Pineta Palace Hotel

Via S. Lino Papa 35 - ROMA



Informazioni prenotazioni

Daniela: 3384161583

Sandro: 3473314323

info@novantaquattroalcuore.it

