Feriae Latinae, rievocazione storica dei popoli Latini

Le Feriae Latinae sono un evento di rievocazione storica che ricostruisce ogni anno la processione in costume romano dei popoli Latini lungo la Via Sacra di Monte Cavo (o Clivus Albanus) con la riproposizione di riti e danze antiche nella valletta sottostante l’ultimo tratto di basolato (Belvedere) e alla quale prendono parte associazioni di archeologia sperimentale e gruppi storici in costume.

L’evento, totalmente gratuito, è a cura degli archeologi di Archeoclub Aricino-Nemorense ed è stato inserito nell’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche.

Quest’anno l’appuntamento è Domenica 14 giugno, ore 9.30. È necessaria la prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI: Maria Cristina Vincenti – 388 3636502 - archeoclubaricia@alice.it - archeoclubaricinonemorense@gmail.com