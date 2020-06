ll 20 giugno torna a grande richiesta, lo spettacolo: “Femminile Singolare: quello che le donne dicono - 2.0" in un locale sanificato, e totalmente messo in sicurezza.

Nuovi monologhi, nuove canzoni, nuove manie, nuovi personaggi per accompagnarci in questo meraviglioso viaggio all'interno del mondo femminile!

Un viaggio magistralmente raccontato dalle attrici della Compagnia "Tacchi su misura": Michela Aloisi, Lucia Ciardo, Gloria Giovannelli e Francesca Targa.

Se è vero che in ogni donna ce ne sono tante diverse, di quante donne si può arrivare a parlare? Ironiche, nevrotiche, sofisticate, distratte, materne, perfezioniste, disordinate, frivole, sensuali. Timide e sbadate. Pragmatiche e disinibite. Donne che cercano il loro posto in un mondo di uomini e donne che hanno deciso di cavarsela senza di loro. Donne che cadono e donne che si rimettono in piedi, donne che ridono e fanno ridere, donne che sbagliano e che ci riprovano, che si guardano dentro e si perdonano.

“Non esserci sarebbe davvero un peccato", parola di Adamo!

Gallery