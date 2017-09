Femminarium al Nuovo Teatro San Paolo

Dopo il successo di pubblico e critica al Milano Off, torna nella Capitale lo spettacolo che parla di donne in maniera irriverente e comica.

Sabato 23 e 30 settembre alle 20:30, torna FEMMINARIUM

Miglior testo al Testaccio Comic Off 2016

Selezionato Milano Off 2017

Info e prenotazioni: 06.55340226/371.1793181



Ispirata al bestiario medioevale, Femminarium è un’opera associativa contemporanea in versi in cui le femmine vengono interpretate in modo simbolico, allegorico e un po’ pecoreccio.



Il teatro è donna.

Sempre più femmina.

Contra un atavico strapotere di personaggi virili, il regista si tuffa nell’universo muliebre per riemergere con tanto calore e pochissimi peli sulla lingua.

C’è voglia di umanità, considerazione, prestanza, passione e gravidanza.

Langue appagamento, soddisfazione, concretezza, fiducia, visione del futuro, pensionistica progettualità.

Si canta, ma la carenza non passa.

Si sperimenta, ma il desiderio non si smorza.

Si parte, ma la distanza non colma la vacanza.

Cosa vogliono le donne?

Cosa meritano?

Cosa sentono?

Cosa vuol dire essere donna?

Non lo sa il regista, non sa rispondere nemmeno l’autore, ma la musica, quella viscerale, epidermica, tamburinica, che mette a nudo, che sveste i lati più reconditi, ribalta, squassa e rivela, porta la canoscenza ove nullo omo ene digno pervenire.



Scritto e diretto da Andrea Monti

Musiche originali e dal vivo di Umberto Papadia

Con

Lisa Recchia

Nicoletta Tulli

Giorgia Valeri

Umberto Papadia