Femme letale al Teatro Trastevere

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta FEMME LETALE scritto e diretto da Natascia Bonacci dal 4 al 7 Maggio 2017 al Teatro Trastevere a Roma CAST: Beatrice Picariello: in FOLIE A DEUX Martina Di Fazio: in LA SUPER COPPIA Susanna Stefanizzi: in TUTTA COLPA DI UN VINO FRANCESE. Maria Antonia Fama: in ACCETTALO La MCR Art' s Factory e la compagnia teatrale la Maieutica, presentano dal 4 al 7 Maggio al Teatro Trastevere di Roma: "Femme letale", uno spettacolo coraggioso e potente, scritto e diretto da Natascia Bonacci che vi trasporterà in un gran turbinio emozionale, catapultandovi in un excursus temporale dal '600 ai giorni moderni. Ispirato a fatti di cronaca reali, le nostre protagoniste vi faranno rivivere le vicissitudini di: Denise, donna bellissima ma facilmente manipolabile, che arriverà a compiere il più innaturale e crudele dei gesti; Catherine, elegante dama del '600 con un tetro e cupo amore per le tenebre, l'occulto e il satanismo; Pauline e Juliet, due amiche, adolescenti, morbosamente legate, unione che le porterà a vivere una "follia a due"; Elvira, una dolce e preparata tata, che nasconde tormenti familiari da cui riuscirà energicamente a liberarsi. Lo spettatore vivrà dunque emozioni da cui vorrà prendere le distanze e si confronterà con il buio dell'animo umano. Malesseri sociali, solitudini umane, tragedie antiche e cronache moderne raccontate con coscienza e onestà attraverso l'arte "che per noi rimane l'alibi ideale per diventare persone migliori". "Lo spettacolo prende vita dalla necessità della regista di raccontare una storia di violenza familiare, con un finale decisamente non prevedibile, vissuta da lei in prima persona, visto che narra le vicende della sua tata" Con "Accettalo" si dà inizio a una serie storie, ispirate a fatti realmente accaduti, riadattati in testi teatrali e diretti dalla regista Natascia Bonacci. Donne storicamente e culturalmente inclini alla sopportazione del dolore e alla visione a volte forzata dell'essere vittime: di fatto in "Femme Letale" questo non avviene, piuttosto si assiste ad una sorta di catartica e distorta rivalsa, che inquieta, affascina e farà indubbiamente riflettere. Teatro Trastevere, via Jacopa de Settesoli 3, 00153 Roma orari: martedì-sabato h 21.00, domenica h 17.30 contatti: 06.5814004 info@teatrotrastevere.it Ufficio Stampa Vania Lai prom.trastevere@gmail.com 3388940447