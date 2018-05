Fello: il bistrot enoteca nel cuore del Fleming

Nuovo arrivo nel cuore di Collina Fleming: in via Flaminia 581-583 apre Fello. Bistrot ed enoteca Fello punta a diventare il punto di riferimento della ristorazione in quell'angolo di Roma Nord: aperto dalla mattina alle 7 fino a cena Fello propone un menù ricco e variegato.

La colazione e il brunch di Fello

Si parte dalla colazione: oltre a quella tradizionale ecco che, a due passi da Ponte Milvio e Corso Francia, potrete gustare muffin, pancakes e homelette. Tutti i giorni il brunch.

A pranzo e a cena le specialità, cucinate a vista, dallo chef Fabio Gravagna. Menù alla carta e menù del giorno in base alle materie prime disponibili.

Oltre 100 etichette e tavolo sociale

Pane fatto in casa e la volontà di proporre alla clientela, al più presto, anche la pasta fresca prodotta direttamente in loco.

Ma non solo buon gusto. Da Fello tra vini, bollicine e birre potrete trovare oltre 100 etichette.

Fello aprirà al pubblico il 21 maggio. Un luogo, nel cuore del Fleming, dove non sentirsi mai soli. Per una colazione, un pranzo veloce, un aperitivo o una cena: da Fello a disposizione anche il tavolo sociale, perchè mangiare bene ed in compagnia è sempre meglio!