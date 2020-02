Felliniana la mostra con cui Cinecittà festeggia i 100 anni di Fellini

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini gli Studios di Cinecittà omaggiano il maestro con la mostra Felliniana – Ferretti sogna Fellini.

L’esposizione porta la firma di due artisti premiati con ben 6 premi Oscar® Dante Ferretti, lo scenografo capace di dare corpo ai suoi sogni, e Francesca Lo Schiavo, sodale di vita e lavoro di Ferretti, scenografa e set decorator.

Prodotta e promossa da Istituto Luce-Cinecittà, la mostra è una vera e propria immersione nell’immaginario felliniano e si snoda in tre ambienti principali: la Sala Centrale che racconta il rito dell’automobile una consuetudine tra Fellini e Ferretti quella del tragitto sulla Fiat 125 dalle loro abitazioni a Cinecittà; la Casa di piacere che ripropone l’immaginario racchiuso ne La città delle donne, con lo scivolo e le soubrettine che circondano Marcello Mastroianni, e il Cinema Fulgor luogo emblematico per l’infanzia di Fellini e la sua iniziazione al cinema.

FELLINIANA - FERRETTI SOGNA FELLINI

Dal 1° Febbraio - Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

Aperta tutti i giorni (tranne il martedì), dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (la biglietteria chiude alle ore 16.30). La mostra è inclusa nel percorso di Cinecittà si Mostra.

Per individuali e famiglie non è necessaria la prenotazione per l’ingresso. Per i gruppi maggiori di 15 persone, Cral e scuole è necessaria la prenotazione a mostre@boxeventitalia.it

MOSTRA E VISITA GUIDATA AI SET

Adulti 15,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Under 26/Over 65 13,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis. Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni). Biglietto Open (senza data specifica) 15,00 euro adulti – 14,00 ragazzi dai 6 ai 26 anni: validità 6 mesi dall’acquisto. (per info mostre@boxeventitalia.it).

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria di Cinecittà si Mostra e su Ticketone.it

METRO

Linea A – Fermata Cinecittà. Parcheggio sotterraneo su complanare direzione Anagnina 1,50 euro.

