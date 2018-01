Il veterano elettronico Felix Dickinson al Circolo degli Illuminati

Sabato 27 gennaio sbarca al Circolo degli Illuminati Felix Dickinson, un veterano della scena dance ed elettronica britannica.

Muovendo i suoi primi passi nei movimenti rave, il deejay di Brighton in seguito si è affermato in campo internazionale, esibendosi in diversi festival e club di prestigio, come il Love International in Croazia, l’Houghton Festival, il Fabric di Londra, il Berghain/Panorama Bar di Berlino e il DC10 di Ibiza.

Il suo nome è stato associato a personaggi come Dj Harvey, Craig Richards e Laurent Garnier.

Oltre ad aver fondato l’etichetta Ugly Music nei primi anni ’90, Felix Dickinson ha pubblicato su etichette come la DFA, la Rush Hour ed Eskimo.



Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

