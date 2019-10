Federico Sirianni e Max Manfredi LIVE

Max Manfredi e Federico Sirianni, i due più rappresentativi cantautori genovesi attualmente in attività, tornano a Roma, dove prese il via il loro "NoGenovaTour", il concerto che da quattro anni li vede sul palco insieme e che ha girato per club, teatri e piazze di tutta Italia, superando le 200 esibizioni.

Più di 30 anni di carriera musicale, tutti i premi e i riconoscimenti possibili ottenuti nell'ambito della musica d'autore nelle loro bacheche, collaborazioni importanti (su tutte quella di Manfredi con Fabrizio De Andrè che ha cantato nel disco "Max" la bellissima "Fiera della Maddalena"), i due artisti vengono definiti eredi della grande scuola genovese; la loro conoscenza e amicizia anche al di fuori del palco rende lo spettacolo intimo e divertente in cui Max e Federico si scambiano canzoni, racconti e interventi musicali.

Un "never ending tour" che torna nella città dove tutto è cominciato, questa volta per la rassegna "Sopra c'è Gente" sul palco dell'Antica Stamperia Rubattino. Prenotazioni via mail a sopracegente@gmail.com