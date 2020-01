Federico Moccia presenta "La ragazza di Roma Nord"

Sabato 11 Gennaio alle ore 18:00 Federico Moccia (scrittore best seller con oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo, autore televisivo, sceneggiatore e autore per il cinema) sarà ospite della libreria Mondadori di Genzano per presentare il suo nuovo libro "La ragazza di Roma Nord" (SEM Società Editrice Milanese). Nel 1992 il suo primo libro, "Tre metri sopra il cielo" con questo titolo vince numerosi premi e il romanzo viene venduto in tutti i Paesi d'Europa, in Giappone e in Brasile.



Il nuovo rivoluzionario capitolo dell’opera di Moccia, che da tempo cerca un modo di coinvolgere in maniera attiva i suoi lettori nel processo di scrittura, dando loro la possibilità di raccontare la propria storia in un romanzo d’amore. Il concorso Il cantiere delle storie si è chiuso il 31 ottobre, i vincitori sono: Antonietta Cantiello, Fabio Castano, Federica Costabile, Loredana Costantini, Gian Carlo Lisi, Rebecca Puliti, Noemi Scagliarini e Michela Zanarella.



Simone, trentenne romano, sta viaggiando in treno da Napoli verso Verona. Lì c’è Sara, la sua ragazza, che sta frequentando uno stage. L’amore l’ha spinto a farle una sorpresa romantica nel giorno del loro primo anniversario. A Roma sale sul treno una ragazza che si siede proprio davanti a lui. Simone la nota subito per la sua bellezza. Iniziano a parlarsi, e lei si rivela simpatica, originale e intrigante. La sintonia tra i due cresce, ma Simone pensa sempre e solo a Sara e racconta il motivo del suo viaggio. La sconosciuta, colpita dalla storia d’amore di Simone, decide che non sveleranno i loro nomi né alcuna informazione utile a rintracciarsi. Lei sarà la ragazza di Roma Nord, lui Argo. Quando la viaggiatrice scende a Firenze, si salutano come in un addio. Ma la vita, si sa, è imprevedibile. Simone, arrivato a Verona, trova Sara con un altro. Tradito e avvilito, torna a Roma. A casa ripensa a quell’incontro sul treno. Decide di rintracciare “la ragazza di Roma nord”, ma come può ritrovarla? Se tutto è nato su un treno, la chiave può essere solo una stazione. Simone decide di aspettarla dove lei è scesa, sperando di rivederla. Così Santa Maria Novella, a Firenze, diventa la sua nuova casa. Per Simone inizia una lunga attesa. Ma un gesto del genere non può passare inosservato. La sua storia inizia a circolare sui social, diventando un vero caso mediatico. Tante persone lo avvicinano, colpite dalla sua decisione. Perché quando vedi qualcuno che rompe gli schemi e lotta per il suo desiderio, ti chiedi sempre se conosca la risposta per trovare la felicità. E chissà se proprio in quella stazione Simone ritroverà la ragazza di Roma Nord.