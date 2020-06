Federico Fashion Style apre il nuovo salone alla Rinascente di Roma

"Ecco le prime foto del mio nuovo salone alla Rinascente Roma", a scriverlo sul suo profilo Instagram è Federico Fashion Style, hair stylist stravagante diventato famoso con lo show "Il salone delle meraviglie" su Real Time.

All'anagrafe Federico Lauri, l'hair stylist eccentrico ha iniziato con il suo piccolo salone di Anzio, per arrivare in una delle location più ambite della Capitale: la Rinascente di via del Tritone, appunto, con un sontuoso salone tutto suo. Specchi dorati, lampadari sfarzosi, marmo a terra e pareti bordeaux.

"Mi troverete qui da domani - ha scritto su Instagram Federico Fashion Style - purtroppo a causa del Covid 19 non ho potuto fare un’inaugurazione alla fashion style.. grazie anche che avete compreso il momento e avete rispettato le normative. Spero che presto finisca tutto ciò in modo da festeggiare come solo noi sappiamo fare".

Presenti solo pochi amici stretti all'inaugurazione, tra cui diversi vip, come Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.