Federico Buffa racconta "Il rigore che non c'era"

E' partito nel giugno 2017 raccontando il match del secolo tra Ali e Foreman in "Una notte a Kinshasa", che lo ha portato in una splendida tournèe teatrale fino all'aprile di quest'anno. Ma Federico Buffa non ha nessuna intenzione di fermarsi ed esattamente un anno dopo è pronto a partire con un nuovo spettacolo "Il rigore che non c'era".

Uno spettacolo che si ispira ad una vicenda un po' surreale del 1958, quando una partita valevole per il titolo del campionato argentino venne sospesa a causa dei tafferugli seguiti al'assegnazione di un calcio di rigore, che venne poi battuto una settimana dopo.

L'episodio è un espediente per affrontare un viaggio attraverso tante sliding doors, relative a tanti episodi che hanno fatto la nostra storia. Un racconto affascinante e coinvolgente, nel puro stile di Federico Buffa.