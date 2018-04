Federica Lorusso Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 13 aprile il jazz è di scena al Charity Café di Via Panisperna con il trio di Federica Lorusso, progetto nato nel 2016 in Olanda a Den Haag, città dove i tre membri studiano e vivono. Federica Lorusso è una pianista e cantante barese classe 1995; leader del gruppo e autrice dei brani, le sue influenze vanno dal jazz straight ahead e più tradizionale al pianismo più moderno di Jarrett e Mehldau.



Lorenzo Mastrogregori (1993) e Alessio Calore (1992) sono batterista e bassista romani, si conoscono e suonano insieme fin da giovane età, anche qui troviamo una vera passione per il jazz mainstream e per la tradizione dell’hard bop. Il progetto si è esibito in Olanda e in Italia in diversi jazz clubs e festival: Jazz in de Gracht e Jazz in de Haven a Den Haag, Jazz in Andria in Italia.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Federica Lorusso, Piano & Voce

Alessio Calore, Contrabbasso

Lorenzo Mastrogregori, Batteria