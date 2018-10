Federica Lipuma "LeePuma" in concerto al Charity Café

LeePuma è il nuovo progetto della cantante e compositrice Federica Lipuma. Negli ultimi anni Federica si è dedicata alla composizione e alla ricerca sperimentale sull'uso della voce, una ricerca sonoro-vocale spesso priva di testo dove la voce è intesa come strumento a 360°. Il quartetto con coesione e pathos si immerge in strutture coinvolgenti e la musica nasce dalla fusione di suoni acustici e elettronici, con l'intento di creare un sound originale.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Federica Lipuma, Voce, Elettronica & Composizioni

Paride Pignotti, Chitarra

Andrea Colella, Contrabbasso