Federica Fornabaio all'Auditorium

La giovane compositrice Federica Fornabaio presenta in concerto il suo nuovo album, che vede – oltre alle sue nuove composizioni – la presenza di un brano del compositore Ryūichi Sakamoto, ‘Asience’, selezionato dal maestro giapponese espressamente per lei per questo progetto.

Federica Fornabaio

Già allieva di Ludovico Einaudi (a soli 21 anni si mise in evidenza nel suo stage 'Musica per Film' del 2006) e di Nicola Piovani (stage ‘Musica Applicata' del 2014), la Fornabaio ha composto diverse e importanti colonne sonore: è stata finalista nel 2011 al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e ai Nastri d’Argento, e ha preso parte nel 2015 alle selezioni finali del Festival del BFI - British Film Industry di Londra, la più importante manifestazione cinematografica britannica. Il nuovo spettacolo fonde le composizioni originali della Fornabaio (ci sarà spazio non solo per il nuovo lavoro, ma anche per brani tratti dal suo primo album omonimo) con alcune popolari colonne sonore che l’hanno ispirata e influenzata: oltre a Sakamoto convivono così Rota e Nyman, Piovani, Mertens e Tiersen, rivisitati e amalgamati dallo stile particolare e originale della Fornabaio, considerata fra i più originali e talentuosi giovani compositori italiani. Vanta anche positive incursioni nel ‘pop' e nel ‘jazz': nel pop ha infatti diretto due volte al Festival di Sanremo (è stata il più giovane Direttore d’orchestra a salire sul podio del Teatro Ariston), vincendo in entrambe le occasioni rispettivamente con Marco Carta e Arisa, e ha arrangiato e suonato nell'album di Roberto Vecchioni 'Chiamami ancora amore’, mentre la scorsa estate ha partecipato – insieme al trombettista jazz Angelo Olivieri ad importanti rassegne jazz in Italia.