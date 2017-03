Giovedì 30 marzo 2017 Federica Carmen Santoro 4tet We Hate Singers "We hate singers" è il nuovo progetto del Gregory's. Una provocazione ma nemmeno tanto. Forse siamo stati un pò crudi ma crediamo, come per qualunque altro strumento, che il jazz, quando passa soprattutto per le corde vocali, abbia bisogno di una grandissima capacità tecnica e di un sentimento personale che vadano al di là dei modelli e degli stili e che rendano il senso di un'operazione spesso legata alla riproposizione di grandi classici; meglio quando le due cose coesistono. Dal momento che al Gregory's l'omaggio alle migliori espressioni della storia del jazz non si traduce mai in un'imitazione o, peggio, in un malriuscito tentativo di quella - e questo per il rispetto che nutriamo verso questa musica e verso il suo pubblico - il progetto "We hate singers" vuole essere invece un modo per sottolineare come esistano validi - a volte eccellenti - esempi di strumentisti della voce. Stasera sarà Federica Carmen Santoro, cantante, ma anche attrice e regista teatrale, che si sta affermando come una artista poliedrica e di grande talento. Federica Carmen Santoro - Voce Domenico Sanna - Pianoforte Luca Fattorini - Contrabbasso Fabio Sasso - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 15,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com