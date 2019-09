La febbre incendiaria al CineTeatro L'Aura

Comunicato stampa- CineTeatro L’Aura – LA FEBBRE INCENDIARIA – 6 Ottobre 2019



Il CineTeatro L’Aura è lieto di invitarvi domenica 6 ottobre 2019, alle ore 21:00, allo spettacolo di Teatro Canzone scritto e ideato da Marco Cantini. Il cantautore Toscano ha ideato questo particolare spettacolo partendo dai suoi brani tratti da “La febbre incendiaria” il suo ultimo concept album.



L’opera che si ispira al romanzo “La Storia” di Elsa Morante è ambientata nella Roma della seconda guerra mondiale e tratta le vicende di una maestra elementare di origini ebree. In scena la voce narrante dell’attore e regista Rosario Campisi, insieme a due musicisti d’eccezione: Riccardo Galardini alle chitarre e Francesco Moneti al violino.



Il focus dello spettacolo di Cantini è cantare le vite dei vinti, così da urlare contro il sistema della sopraffazione e recuperare una coscienza civile e sociale.



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/la-febbre-incendiaria/



LA FEBBRE INCENDIARIA

Domenica 6 Ottobre 2019

Avviso ai soci

Costo del biglietto sarà 10 € più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L'Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) - 00146 Roma (zona Viale Marconi)

Tel: 0683777148 oppure 3464703609

Mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org