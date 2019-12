Fearless, l’originale Love&Sex Therapy di Chiara Becchimanzi

Dopo i riconoscimenti di critica e istituzioni di “Principesse Sfumature”, Chiara Becchimanzi torna a teatro con Fearless, il 13, 14 e 15 dicembre al Teatro Testaccio di Roma: una sensuale, emozionante e soprattutto autoironica terapia di gruppo, per cercare di capire, tutt* insieme, “cosa diavolo è che vogliono le donne”, e se sia poi così diverso da quello che vogliono gli uomini. Per poi gridarlo a gran voce: senza paura.



“Fearless” fonde Stand Up Comedy, musica, poesia, satira e teatro in un viaggio trascinante, per smontare, uno per uno, i tabù sessuali e sentimentali che ancora ci ingabbiano, in un processo liberatorio ed esilarante che non lascerà nessuno/a escluso/a.

Un’esperienza di grande condivisione teatrale, arricchita dalle chitarre di Alessio Righi, compagne di viaggio fondamentali per un flusso di coscienza i cui risvolti non sono mai quello che sembrano.

Chiara Becchimanzi prosegue la riflessione iniziata con “Principesse e Sfumature – Lei, Lui & Noialtre” - inserito tra le 100 Eccellenze Creative del Lazio 2018 (Volume 100 Storie di Creatività), Coppa Solinas Roma Comic Off 2017, Premio Giuria Giovani Festival “La Giovane Scena delle Donne” 2019 , Premio Comedy Roma Fringe 2016, scelto dal Festival di Psicologia 2017 e dal Collettivo Chayn per i diritti delle donne, andato in scena in tutta Italia per oltre 40 repliche - costruendo un ragionamento emotivo ed emozionante, coinvolgente e dissacrante, analizzando gli stereotipi di genere in un crescendo interattivo di cui il pubblico è assoluto protagonista. Tutto con l’intento di disegnare, attraverso la risata e ogni genere di emozione, un riflesso contraddizioni del nostro tempo: un tempo che sbandiera la parità senza realizzarla.

Compagnia Valdrada è una realtà emergente nel panorama culturale capitolino, interamente gestita da artiste. Chiara Becchimanzi è attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada. Scrive, dirige e interpreta, tra gli altri, il monologo comico "Principesse e Sfumature" (Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016), “Epic Fail”, “Di Altri Demoni” e “Dionisiaca” (co-prodotti dalla Regione Lazio). Partecipa a programmi comici Rai (“Battute?”) e Comedy Central (“Stand Up Comedy”, “Comedians Solve World Problems”). Gira il mondo con la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro; è vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia. Inventa storie da quando ricorda: sta per uscire il suo primo romanzo, “A ciascuna il suo”. Laureata in Scienze Umanistiche; diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma; assolutamente precaria.

FEARLESS sarà il 13-14-15 dicembre 2019 al Teatro Testaccio di Roma, Via Romolo Gessi 8. Venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 18.00. Biglietti 15 euro + tessera.

Info e prenotazioni: 065755482 - teatrotestaccio@gmail.com