"Favole intorno al mondo": spettacolo per la famiglia ispirato alla filastrocca di Gianni Rodari

Favole intorno al mondo

Sabato 8 febbraio ore 17:00 Teatro Studio Uno

via Carlo della Rocca, 6



Lo spettacolo, liberamente ispirato alla filastrocca “Girotondo di tutto il mondo” di Gianni Rodari, nasce da un lavoro di scrittura collettiva sul tema della favola come gioco e come strumento di comunicazione multiculturale e senza tempo, e utilizza tecniche di teatro d'attore e di figura.



Fogg, inventore di favole, sembra aver perso l'ispirazione e non riesce a scrivere il suo nuovo libro.

Passepartout, un allegro giramondo nato dalla sua fantasia, lo accompagnerà in un viaggio alla scoperta di storie

sorprendenti dai cinque continenti, per ritrovare insieme la magia delle favole.

Dall’Africa all’Oriente, ogni luogo è sorprendente, per terra e per mare, nuovi amici puoi incontrare. C’è chi parte e c’è chi resta,

c’è chi migra e chi fa festa. C’è chi parte su una barca, chi sale in funivia, chi vola in mongolfiera, chi viaggia… con la fantasia!

Lo spettacolo è consigliato a bambine e bambini dai 5 anni in su...



PRENOTAZIONI http://j.mp/prenotaTS1

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com