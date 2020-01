LE FAVOLE DI PIETRA DI UN ARCHITETTO GENIALE, GINO COPPEDÈ ALCHIMISTA DI ARCHITETTURE.



"Le favole di pietra di un architetto geniale, Gino Coppedè alchimista di architetture"



A breve distanza da Porta Pia, nel cuore di Roma a due passi dal centro storico, una serie di ville e palazzi “improbabili”, progettati negli anni venti da Gino Coppedè, alchimista di architetture. La sua capacità di combinare con caparbia ironia citazioni di memorie storiche, creando scorci trionfali per i fasti della borghesia: un piccolo mondo fantastico. Un angolo di città incantata ed eterna, caratterizzato da fattezze inaspettate e bizzarre. La quintessenza dello stile eclettico con omaggi all'art dèco e misteriche simbologie.



ITINERARIO:



VIA TAGLIAMENTO E ARCO TRIONFALE D’INGRESSO AL QUARTIERE COPPEDE’

PIAZZA MINCIO E FONTANA DELLE RANE

VILLINI DELLE FATE

PALAZZINA DEGLI AMBASCIATORI

PALAZZO DEL RAGNO

PASSEGGIATA D’ARTE: h. 15:00

APPUNTAMENTO h.15.00 Piazza Buenos Aires davanti alla chiesa di Santa Maria

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12.50 a persona in loco al referente in contanti. Si prega di portare con se banconote di piccola taglia.



INFO&PRENOTAZIONI segreteria@adm-arte.it oppure 3208424686