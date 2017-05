Favole a Perte di Stefania Catenacci

Le donne non hanno niente da dire, ma lo dicono così bene! O. Wilde La Galleria Vittoria conferma ancora una volta il suo impegno nel voler promuovere gli Artisti emergenti, con l'inaugurazione della prima personale romana di Stefania Catenacci che si terrà mercoledì 24 Maggio alle ore 18.00, in via Margutta 103. La mostra si protrarrà fino al 10 Giugno. La mostra a cura di Tiziana Todi si snoda in un percorso nell'intimo dell'artista che, tramite le opere, ci rivela suggestioni che la influenzano portando nelle sue tele donne innocentemente ribelli creando uno specchio di se stessa e della sua anima. Prima di questa mostra Stefania Catenacci è stata seguita dalla Galleria per quasi un anno, accrescendo così il suo percorso e rivoluzionando la sua pittura. Scrive di lei Tiziana Todi: [...] L'artista si cela e al tempo stesso si identifica con ciò che ritrae, come gli amanuensi che inserivano la propria immagine nei codici miniati, imprimendola nella tela e così svelandosi a noi. Sentimento, carattere, personalità si trasformano in pennellate creatrici. In questo modo l'artista dialoga con l'osservatore fino a suscitarne grande coinvolgimento ed entusiasmo, senza sottrarsi al gioco segreto della vita attraverso una sorta di specchio interiore. Ogni sua opera indica il suo stato emotivo. L'immagine è inserita nel suo ambiente naturale, trasmettendo secondo il contesto, spensieratezza, malinconia, ironia. Ogni quadro ci parla, ci prende per mano e, attraverso il suo sentiero interiore, ci conduce con fermezza, ma con garbo, nel suo mondo nascosto.