Fausto Senesi ne "Il piano G": omaggio a Giorgio Gaber

Fausto Senesi ne : "Il Piano G" Il progetto nato nell'estate del 2015 è una rivisitazione dei brani musicali più celebri e incisivi di Giorgio Gaber, tratti da quarant'anni della sua canzone-teatro. In questo progetto si evidenziano soprattutto i primi lavori teatrali che il signor G fece negli anni settanta, sottolineando in quel preciso periodo storico, con ironia e obiettività, il tema dell'analisi, dei sentimenti, della libertà, del movimento femminista e della politica. Una serata unica da non perdere. ◆ Possibilità di prenotare i tavoli per la cena godendo degli ottimi piatti del menu alla carta. Per le prenotazioni, chiamare il nr 388 0761277 oppure, dalle 19 in poi, 06 31059436 ◆ INGRESSO GRATUITO ◆ AREA FUMATORI ESTERNA CON TAVOLI