Fausto e gli sciacalli, lo spettacolo al Teatro Portaportese

LA COMPAGNIA TEATRATE "DATECI UN NOME" PRESENTA:

FAUSTO E GLI SCIACALLI

di Gianni Clementi

regia Fabrizio Caiazzo

con



SERGIO SPURIO FABRIZIO CAIAZZO

DEBORAH BIAGI LUISA RIVELLI

FRANCESCO DE FILIPPO SABRINA SPURIO



Dopo i successi di "Grisù, Giuseppe e Maria" e "Ben Hur", Gianni Clementi scrive un'esilarante commedia densa di battute e colpi di scena.

Fausto, 50enne, ex leader e cantante de “Gli Sciacalli”, un complesso musicale che ha conosciuto negli anni '80 un momento di popolarità, oggi fa il venditore ambulante nei mercati rionali e nelle sagre di paese. Vive con la sua famiglia nella periferia romana, con una coppia di strampalati amici vicini di casa. Inaspettatamente irrompe un passato di gloria e celebrità, che darà una svolta alle loro vite. Risate assicurate con divertentissime gags.



Note dell’autore:

Fausto e gli sciacalli ha l’ambizione d’essere una metafora del nostro Paese. Un Paese che ha vissuto momenti di grande slancio economico ed intellettuale e adesso è allo sbando, in cerca di sogni e di speranze. E quando qualcuno ti propone di sognare è facile perdere lucidità e ricacciare indietro prudenza ed istinti critici. Una storia di oggi, esilarante ed amara, avvincente e poetica, accompagnata dalle note di una bellissima canzone,

‘Annalisa’, scritta proprio per questo spettacolo da (i Pooh) Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti.



DAL 29 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE AL TEATRO PORTAPORTESE

VIA PORTUENSE 102 – ROMA

VENERDI E SABATO ORE 21 – DOMENICA ORE 18

INFO E PRENOTAZIONI: 3357789502 – WWW.DATECIUNNOME.IT

