Fate, pirati e sirene invadono il Singita: c'è Neverland

“Forse tutti noi saremmo in grado di volare, se fossimo assolutamente certi della nostra capacità di farlo”

Neverland, l’isola che non c’è, si trova vicino alla via lattea e per questo è un luogo raggiungibile solo in volo. Il tempo è difficile da tracciare, ed è per questo che vi si rifugiano tutti coloro che non hanno desiderio di crescere.

Fate, pirati e sirene: Neverland al Singita

Venerdì 10 Agosto il Singita si trasforma nell’isola simbolo della ricerca della felicità, un luogo colorato, circondato da barriere coralline, e abitato da fate, pirati, indiani e sirene, visibile solo a chi non dimentica il bambino che è in sé.

Per raggiungere questo posto magico basta prendere la seconda stella a destra, poi dritti fino al mattino. E liberare la fantasia, seguendo la mappa dei nostri sogni.

Dress Code: Fate, Pirati, Sirene