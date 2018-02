Fast Animals and Slow Kids live al Monk

Dopo 40 date in tutta Italia, con 50.000 presenze e decine di sold out, i Fast Animals and Slow Kids tornano a Roma sabato 3 marzo al Monk, per l’ultima parte del tour dell’album “Forse non è la felicità“.



Della propria attività live, la band umbra ha detto: “Vogliamo suonare fino a perdere il respiro, fino all’ultima goccia di sudore, prima che il tempo possa farci perdere tutta la rabbia che mettiamo in ogni singola nota”.



A seguire l’energica performance dei Fast Animals and Slow Kids, ci sarà il dj set rock, pop, happy, indie, new wave e punk a cura di Tatiana Fabbrizio (Radio Rock) + Daniele Ginger (Borghetta Stile).



Radio Rock media partner.