Fassi festeggia 139 anni con una scatola di "Sanpietrini" in edizione limitata

Venerdì 10 maggio il Palazzo del Freddo G. Fassi, la più antica gelateria di Roma, festeggerà 139 anni di attività. Per l’occasione, l’amministratore delegato Andrea Fassi e i maestri gelatieri del laboratorio di via Principe Eugenio all’Esquilino presenteranno una nuova scatola di Sanpietrini, firmata con cinque nomi di rilievo della gastronomia romana, e non solo.

“I Sanpietrini sono un prodotto dal marchio registrato – spiega Andrea Fassi – inventati da mio zio Fabrizio negli anni Novanta del XX secolo, per omaggiare le pietre simbolo dell’antica Roma. La versione classica è glassata al cioccolato fondente e ripiena dei gusti crema, cioccolato, nocciolato, zabaione, caffè e mandorla. Per festeggiare il compleanno del Palazzo, abbiamo ideato una selezione speciale realizzata con cinque amici che stimo molto dal punto di vista imprenditoriale e creativo”.

I Sanpietrini "firmati" per i 139 anni di Fassi

A firmare i gusti dei nuovi Sanpietrini sono l’Oste Arcangelo Dandini (Ristorante L’Arcangelo – Supplizio ai Coronari), Chef Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Chef Claudia Massara (Altrove Ristorante), Carla Trimani (Trimani Vinai in Roma) e Andrea Roscioli (Forno Roscioli).

“Ogni Sanpietrino ha un ingrediente che contraddistingue questi amici – racconta ancora Andrea Fassi - e che sveleremo il 10 maggio. È stato un piacere, nonché un grande privilegio, averli con noi per la realizzazione di un prodotto a cui teniamo moltissimo”.

La nuova selezione di Sanpietrini Fassi sarà impreziosita da una scatola realizzata dalla art director e graphic designer Livia Massaccesi. Sarà presentata ufficialmente venerdì 10 maggio, alle ore 18, con tutti i protagonisti e con una degustazione gratuita che sarà occasione di festa per tutta Roma.

Appuntamento a ingresso libero in via Principe Eugenio 65-67.