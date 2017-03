Fassbinder al Teatro Studio Eleonora Duse

dal 24 al 31 marzo 2017 TEATRO STUDIO ELEONORA DUSE Via Vittoria, 6 - Roma L´Accademia Nazionale d´Arte Drammatica "Silvio d´Amico" presenta FASSBINDER - Non c'è amore senza dolore, tre studi sulle opere di Rainer Werner Fassbinder "Un anno con tredici lune", "Katzelmacher" e "Le lacrime amare di Petra Von Kant" ideati e diretti dagli allievi del III anno del Corso di Regia, Carmelo Alù, Raffaele Bartoli e Federico Gagliardi, a cura di Arturo Cirillo. "Ritornare a Fassbinder con i tre sensibili allievi registi del terzo anno è stato per me un riscoprire una personalità interessantissima del novecento, un autore dai molteplici interessi e abitato da una grande sola disperata ossessione: l'amore. Questi tre testi che presentiamo mi paiono modernissimi per come ci parlano ancora di noi, delle nostre solitudini e disperato bisogno d'amore. Tre testi che recitati da giovani bravi attori diplomati o in via di diplomarsi risuonano fortemente nella loro incredibile descrizione della gioventù, del mondo del femminile e della ricerca di una propria identità. Storie di fragilità per questo nostro tempo così insicuro, spaventato e al tramonto." Arturo Cirillo Il progetto, oltre ai tre allievi del corso di Regia, ha coinvolto l´intera classe di Recitazione del III anno, tre attrici diplomate in Accademia, Flaminia Cuzzoli, Maria Giulia Scarcella e Zoe Zolferino, e alcuni allievi dei Master di Drammaturgia e Sceneggiatura e Critica giornalistica. Gli studi sulle opere di Fassbinder si alterneranno al Teatro Studio Eleonora Duse di Roma in via Vittoria, 6 a partire dal 24 marzo 2017 con il seguente calendario: "UN ANNO CON TREDICI LUNE" di Rainer Werner Fassbinder ALLIEVO REGISTA Carmelo Alù Traduzione e adattamento di Letizia Russo Interpreti Zoe Zolferino e gli allievi del III anno del Corso di Recitazione, oltre allo stesso regista Carmelo Alù , Grazia Capraro, Gabriele Cicirello, Emanuele Linfatti, Adalgisa Manfrida, Eugenio Mastrandrea, Riccardo Ricobello, Luca Vassos Repliche 24 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 - 31 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 "KATZELMACHER" di Rainer Werner Fassbinder ALLIEVO REGISTA Raffaele Bartoli Traduzione di Umberto Gandini Con la collaborazione dell'allieva del Master in Drammaturgia Elena D'Angelo Interpreti gli allievi del III anno del corso di Recitazione Marco Celli, Irene Ciani, Renato Civello, Eugenia Faustini, Angelo Galdi, Alice Generali, Paolo Marconi, Elisa Novembrini, Michele Ragno, Barbara Venturato Repliche 26 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 - 30 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 "LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT" di Rainer Werner Fassbinder ALLIEVO REGISTA Federico Gagliardi Interpreti Flaminia Cuzzoli, Maria Giulia Scarcella e le allieve del III anno del corso di Recitazione Liliana Bottone, Jessica Cortini, Camilla Tagliaferri Repliche 28 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 - 29 Marzo ore 17:00 e ore 20:00 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria esclusivamente al n. 366 6815543 attivo dal 16 marzo ore 10.30/15.00 (domenica esclusa) UFFICIO STAMPA comunicazione@accademiasilviodamico.it tel 06.64780118