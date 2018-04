Fashion Festival: shopping e intrattenimento a Castel Romano Designer Outlet

Lunedì 30 aprile Castel Romano Designer Outlet celebrerà la primavera con la prima edizione del Fashion Festival, evento speciale di shopping e intrattenimento in calendario in contemporanea nei centri McArthurGlen di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino e Caserta.

Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet

La proposta è straordinaria: nel Designer Outlet di Roma, solo per il 30 aprile dalle 9.00 alle 22.00, ogni negozio aderente all’iniziativa offrirà 3 prodotti iconici scontati del 70% sul prezzo outlet. Tra i brand coinvolti, Karl Lagerfeld, Brooks Brothers, Diesel, Liu-Jo, Pinko, Loriblu.

Per guidare gli acquisti, sarà presente al centro il fashion blogger Andrea Melchiorre. Le tredici ore di shopping saranno accompagnate da piacevoli momenti di svago.

L’atmosfera è quella tropicale, mood della primavera-estate McArthurGlen. Da non perdere, in piazza del Colosseo, l’opera pavimentale con effetto 3D Dancing Butterflies in Rome realizzata dall’artista di fama internazionale Julian Beever, il Pavement Picasso dell’illusione. Basta posizionarsi nel punto giusto e puntare la propria fotocamera per vedere le farfalle volare via. Le foto potranno essere condivise su Instagram con #castelromanooutlet

I bambini avranno una lounge dedicata con intrattenimento, omaggi e zucchero filato a volontà, ed assieme ai propri genitori potranno assistere al Dog Training Show: dimostrazioni di difesa personale ed obbedienza organizzate una scuola romana di addestramento cinofilo.

L’evento di chiusura è affidato all’incredibile spettacolo delle Fontane danzanti, in Piazza del Foro Romano.

Come raggiungere Castel Romano Designer Outlet

Almeno tre i modi per raggiungere Castel Romano Designer Outlet. Per chi arriva con la propria auto sarà disponibile un parcheggio integrativo a Cinecittà World con navetta gratuita da e per l’Outlet dalle 9 alle 22. La navetta dalla Stazione Termini avrà una corsa supplementare, partenza da Termini alle 8.30 e ritorno alle 22.05 da McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet.

Inoltre, grazie alla partnership con Roma Servizi per la Mobilità, i clienti di McArturGlen Castel Romano Designer Outlet avranno uno sconto del 22% sull’iscrizione al servizio di car sharing Roma e tre ore di utilizzo gratuito tramite un codice sconto che potranno ritirare al Guest Services dell’Outlet. Oltre al codice sconto avranno diritto alla Privilege Daily Card.