Fashion Festival a Castel Romano: 70% di sconti su oltre 100 brand

Domenica 13 ottobre è tempo di Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet. Tre prodotti iconici al -70% per oltre 100 brand, intrattenimento per tutti

Torna, così, nei centri McArthurGlen l’atteso festival all'insegna dello stile, una giornata ricca di occasioni imperdibili e di intrattenimento, per dare il benvenuto allo shopping autunnale.

Fashion Festival: i brand aderenti

Sono più di 100 i brand aderenti all’iniziativa a Castel Romano Designer Outlet, che proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con un’ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet. Tra questi Blumarine, CK Jeans, Fossil, Marina Militare, Momonì, Napapijri, Liu Jo, Twin Set, Pal Zileri, Patrizia Pepe, Pinko, Petit Bateau, Primigi, The North Face, The Bridge, Superdry, Trussardi, Tommy Hilfiger e tanti altri.

Ampia scelta tra gli articoli in promozione, dai capispalla alle borse, sneakers, accessori e beauty: un evento unico per preparare il guardaroba autunnale. Sul sito mcarthurglen.it/castelromano tutte le proposte.

Molte le attività lungo tutta la giornata: per i bambini bubble blower, baloon art, truccabimbi, carretti di popcorn e zucchero filato, patatine e caramelle in omaggio; per i più grandi, aperitivo Cinzano gratuito dalle 11 alle 13 e dalle 16:30 alle 18:30.

Orario domenica 13 ottobre/ Fashion Festival: 9.00 - 21.00