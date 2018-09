Sabato 29 settembre Castel Romano Designer Outlet celebrerà l’autunno con la seconda edizione del Fashion Festival, evento speciale di shopping e intrattenimento in calendario in contemporanea nei centri McArthurGlen di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino e Caserta.

Fashion Festival a Castel Romano Designer Outlet

La proposta è straordinaria: nel Designer Outlet di Roma, solo per il 29 settembre dalle 9.00 alle 22.00, ben ottantotto negozi aderenti all’iniziativa offriranno 3 prodotti iconici delle proprie collezioni scontati del 70% sul prezzo outlet. Tra i brand coinvolti, adidas, Brooks Brothers, Columbia, Diesel, K-Way, Karl Lagarfield, L’Autre Chose, Liu-Jo, Pinko, Loriblu Piquadro, The Bridge.

A seguire la giornata da vicino e consigliare le occasioni migliori saranno le influencer Clarissa Marchese e Valeria Bigella, che il 29 settembre gestiranno in take over il profilo instagram @castelromanooutlet pubblicando foto e commenti dal Centro in tempo reale.

Per allietare i bambini durante lo shopping saranno distribuiti popcorn, palloncini colorati e altri gadget divertenti. E per rendere ogni acquisto davvero unico, Castel Romano Designer Outlet offre gratuitamente ai propri clienti la possibilità di personalizzare gli acquisti con borchie e strass.

Dog Training Show

Nella stessa giornata, grandi e piccini potranno assistere al Dog Training Show: quattro dimostrazioni di difesa personale ed obbedienza a quattro zampe organizzate dalla scuola di addestramento cinofilo Torre del Vajanico. Dal 30 settembre al 6 novembre, ogni domenica sarà possibile prenotare una sessione gratuita di Agility Dog, una disciplina sportiva che favorisce la sua buona integrazione nella società. Le sessioni della giornata si svolgeranno nell’area dedicata di Castel Romano Designer Outlet e avranno una durata di 30 minuti ciascuna, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Come arrivare a Castel Romano Designer Outlet

Il 29 settembre, per chi arriva a Castel Romano Designer Outlet con la propria auto sarà disponibile un parcheggio integrativo presso Cinecittà World con navetta gratuita da e per il Centro dalle 9.00 alle 22.00. La “tradizionale” navetta di Castel Romano Designer Outlet dalla Stazione Termini avrà due corse supplementari, una con partenza da Termini alle 8.30 e una alle 22.05 dal McArthurGlen Designer Outlet.