Fashion Art Fair, edizione Autunno-Inverno 2019-2020

L'8, 9 e 10 novembre a SpazioCima in Via Ombrone, 9 torna l'appuntamento con Fashion Art Fair, edizione Autunno-Inverno 2019



Brand presenti:

Máimía

Le cose di Ele gioielli artigianali

L’angolo di Giò

FiliAmati

Panta lei

Ambra Bags



Dalla creatività e dalla personalità multisfaccettata di Marta Mantuano e Milena Giovannetti, nasce del 2011, il brand romano “Máimía”.

Moda & fashion rigorosamente made in Italy, per una donna moderna e stylosa, sempre al passo con i tempi e sempre attenta alle nuove tendenze.

Máimía veste una donna da un carattere deciso, senza sacrificare praticità e seduzione, in perfetta sintonia con la vita di tutti i giorni, in una parola unica una donna che fa dell’originalità il suo stile.

La collezione Máimía A/I 2019-2020 è caratterizzata dall’utilizzo di tessuti mescolati tra loro: pizzo, seta, viscosa e lana, ecopelle, adatta a tutte le ore del giorno e della notte ed a tutte le vestibilità.



Le cose di Ele gioielli artigianali

Dalla creatività della designer Eleonora Corsi nasce "Le cose di Ele", una passione per l’artigianato e il “fatto a mano”, soprattutto nell'ambito del settore gioielleria/bigiotteria. Tutte le creazioni, in edizione limitata ed assemblate a mano, sono il frutto di un'attenta ricerca di materiali di ottima qualità e di design.

Dal settembre 2014, le proposte bijoux si sono arricchite di nuove collezioni, sempre e solo disegnate e lavorate artigianalmente, usando, per la loro realizzazione, la tecnica della fusione a cera persa.

La nuova collezione A/I 2019-2020 è “Origine e Divenire".



L’angolo di Giò

Una passione che ha spinto la designer a realizzare collane, orecchini, braccialetti e accessori in modo artigianale, dapprima per uso personale, poi a seguito delle richieste sempre più “pressanti” di parenti, amiche e conoscenti, ho deciso di ampliare la realizzazione e offrire i suoi gioielli artigianali ad un pubblico più ampio.

Bigiotteria, modelli unici, con materiali di ottima qualità e soprattutto anallergici. Only HANDMADE



FiliAmati

FiliAmati è un progetto di Elena e Viola il cui obiettivo è quello di dar vita ogni volta a qualcosa di unico ed esclusivo.

Ogni capo è interamente realizzato a mano e caratterizzato dalle linee semplici ed essenziali, accostando tra loro tessuti ricercati all'insegna della raffinatezza.

Un progetto realizzato per donne moderne che non rinunciano all’eleganza.



Panta Lei

PANTA LEI lavora con passione alla continua ricerca di materiali di altissima qualità rigorosamente italiani e crea pantaloni e accessori “ multifunzionali “ per il giorno e la sera , per tutte le età e per tutte le taglie. Fiore all’occhiello della collezione i morbidi pantaloni anni ’70 , comodi e leggeri, palazzo o a zampa, dritti o alla caviglia in tante fantasie e tessuti diversi.Tutto rigorosamente fatto a mano!!!



Ambra bags

La linea AMBRA presenta una collezione di borse in pelle e camoscio, adatte per le occasioni più diverse cercando di soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le donne; a partire dalle shopping capienti per tutti i giorni, con la loro semplicità rimanendo sempre eleganti, passando alle borse arricchite con frange a cascata, fino ad arrivare alle raffinate clutch e alle pochette per le serate trendy.

A mano, a spalla o a tracolla, sicuramente quello che caratterizza le borse AMBRA è la ricercatezza dello stile, l’accuratezza delle lavorazioni. Ogni borsa esprime uno stile di donna, arricchendone l’outfit.

tel. 06 85302973 - 3429923606

info@spaziocima.it

8 novembre h. 16:00 - 20:00

9 e 10 novembre h. 11:00 - 20:00



INGRESSO LIBERO