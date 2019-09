FASHION ART FAIR: 4-5-6- ottobre 2019



Al via la nuova edizione di Fashion Art Fair!



Con questo primo appuntamento, che ha come obiettivo la valorizzazione dei brand presenti con le nuove collezioni, si apre ufficialmente la nuova stagione Autunno Inverno 2019/20.





Vi aspettiamo il 4, 5 e 6 ottobre

a SpazioCima in Via Ombrone, 9 Roma

tel. 06 85302973 - 3429923606

info@spaziocima.it



4 ottobre h. 16:00 - 20:00

5.6 ottobre h. 11:00 - 20:00



INGRESSO LIBERO



Brand presenti:

Máimía

Le cose di Ele gioielli artigianali

Le dudu' di Enrica Simonazzi

TramE di Emma Martone

Chiara Luppi

Lú by Ludovica Di Loreto



Con la partecipazione di NIYO&CO.

Per completare il vostro outfit con il MakeUp più adatto

Per info su appuntamento contattare Chiara al 3289053928



Lú by Ludovica Di Loreto:

Ci delizierà l’olfatto accompagnandoci in un viaggio sensoriale meraviglioso: la bellezza dell’Italia catturata nelle fragranze.



Chiara Luppi

Sustainable, sartorial, independent womenswear.



Máimía

Le due fantastiche designer Marta e Milena, con i loro abiti ed accessori colorati e dai tagli sartoriali unici d inimitabili.



Le cose di Ele gioielli artigianali

Bijoux in bronzo ed argento fatti a mano in Italia.



TramE

E' un progetto sartoriale in cui filati pregiati, come cachemire, seta e lino, vengono impiegati in lavorazioni particolari con rifiniture “handmade” di perline, fili naturali e Bottini gioielli per la realizzazione di capi sempre nuovi e di elegante impatto come le cappe, i golf e le camicie foulard... tutto ideato dalla fondatrice del marchio Emma Martone.



Le dudu'

Presenta collezioni di scarpe colorate ed accattivanti.