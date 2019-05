Far East Film Festival...spin off a Roma

L’Istituto Giapponese di Cultura

presenta

UDINE FAR EAST

FILM FESTIVAL…SPIN OFF in ROME



9 maggio - 6 giugno 2019

Istituto Giapponese di Cultura

Roma – via A. Gramsci 74

ingresso libero



In collaborazione con Udine Far East Film Festival

proiezioni ore 17.00 o 19.00

V.O. con sott. in italiano e/o inglese



Sottotitoli in italiano a cura di Underlight Trieste



Chiuso il sipario del Far East Film Festival 21 (Udine, 26 aprile - 4 maggio 2019) si parte domani giovedì 9 maggio con il Far East Film Festival…Spin Off in Rome, un progetto realizzato in collaborazione con il FEFF che porterà nella sala dell’Istituto Giapponese 5 recentissimi film made in Japan presentati in concorso e fuori concorso nel capoluogo friulano, tra cui FLY ME TO THE SAITAMA di Hideki Takeuchi (Japan, 2019) vincitore a Udine del Mymovies Award e MELANCHOLIC di Seiji Tanaka, (Japan, 2018) White Mulberry Award for First Time Director.

Siamo particolarmente lieti della collaborazione con il FEFF - tra i più prestigiosi festival di cinema asiatico nel mondo – e anche felici di poter presentare a Roma in seconda visione due titoli premiati e amati dal pubblico in sala in Friuli. Non meno interessanti gli altri tre titoli in programma: DARE TO STOP US di Kazuya Shiraishi un biopic che piacerà ai fan del regista Koji Wakamatsu di cui ripercorre gli inizi della carriera; ONLY THE CAT KNOWS di Shotaro Kobayashi, delicata storia familiare di una coppia attempata logorata dalla routine (testimone il gatto Chibi) e per finire TEN YEARS JAPAN che presenta cinque diverse proiezioni distopiche del Giappone nel prossimo decennio, immaginate da altrettanti giovani registi con la supervisione di Hirokazu Kore’eda. Tutti i film sono in versione originale con sottotitoli in italiano e/o inglese.

