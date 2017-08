Una giornata fantastica da vivere in un castello medievale, circondato da un parco immerso nel verde, in compagnia di straordinari personaggi. Tutto dal vero, tutto dal vivo: è il Fantastico Mondo del Fantastico.

Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza

Se vorrete baciare Biancaneve, assistere al duello della Regina degli Elfi, Kudralind contro Wormvild, l'Elfa ribelle, se vorrete assistere alla splendore del Ballo delle Principesse e viaggiare nell'interspazio a colpi di duelli stellari, allora, il Fantastico Mondo è il posto giusto per farlo. D'Artagnan, Zorro, Sigfrido e il Cavaliere Nero sguaineranno le spade nell'Arena Fantastica. Merlino e il Genio della Lampada faranno meravigliose magie e se la temperatura sarà alta ti rinfrescherai nel regno dei ghiacci con la regina Elsa e la sua corte. Olaf vi aspetta. Aggirandoti per la rigogliosa natura del parco potrete imbattervi nel villaggio dei Puffi e con la piccola Mascia andrai in cerca del suo simpatico Orso.

Poi c'è il grande Castello, antichissimo e maestoso, che nasconde e rivela i suoi segreti. Il dott. Frankestein al lavoro, l'affascinante signora in nero Lady Mortisia, la cripta del Conte Dracula, i passaggi segreti...

Diventerete pirati con Uncino e Peter Pan e finalmente, sul grande campo di battaglia ai piedi dell'antico maniero, potrete vivere le clamorose avventure dei Super Eroi, nemici compresi! Joker, Batman, la Donna Gatto, Spiderman, Lizard, Hulk, Thor e Rel, l'eroe del Castello.

Aree pic-nic e zone ombreggianti, punti ristori e molti altri servizi. Biglietto ridotto per tutti a € 13, menù completo (primo, secondo, contorno) a € 10 e possibilità di acquistare già da domenica il biglietto per il Fantastico Castello di Babbo Natale scontato del 50%.