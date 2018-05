Fantastic Negrito al Monk

Un festival al passo coi tempi, capace di elaborare una proposta artistica che sappia rispondere alle esigenze del pubblico: questo è il nuovo #MojoFest che presenta una rinnovata formula che propone un evento mensile per tutto il 2018. Un vero e proprio viaggio “on the road” con diverse tappe tematiche, che permetteranno al pubblico di incontrare il groove e la melodia del sound afroamerican, attraverso concerti, dj-set, visual-art e photo exhibition.

Secondo appuntamento venerdì 8 giugno, presso il Monk Circolo Arci, dal titolo “Chains”, con il concerto di Fantastic Negrito. Il musicista afroamericano, dopo la vittoria ai Grammy 2017 nella categoria Contemporary Blues Album del 2017, ha acquisito una visibilità internazionale che lo ha posto all'attenzione del grande pubblico. Giunge a Roma a presentare il nuovo “Please Don't Be Dead”, in uscita per la prestigiosa Cooking Vinyl il prossimo 15 giugno.

È un disco che già esalta critica e pubblico, complice l'uscita dei primi due singoli. Proprio dal primo di questi, “Plastic Hamburgers” arriva l'ispirazione di “Chains”, titolo tematico del secondo appuntamento del #MojoFest. Catene che vanno in frantumi, grazie alla dirompente capacità di Fantastic Negrito di rompere gli schemi, proponendo un sound unico che attinge dalla tradizione e suona contemporaneo. Raccontando storie di strada che possono cambiare il futuro in meglio, attraverso le sue canzoni.

In apertura due progetti musicali nuovi e sorprendenti.Ad aprire la serata: Life In The Woods,una formazione che presenta un rock-blues estremamente accattivante e Electronic Blues Foundation che mescolano electro e blues, in una interessante sperimentazione. Prima e dopo i concerti,dj-set a cura della crew di Mojo Station, tra rarità, hits, funk, r'n'b, soul. Il pubblico potrà inoltre godere della festa di apertura del Giardino di Monk dalle ore 18:30, che presenta nuovi allestimenti all'interno dei consueti e accoglienti spazi.