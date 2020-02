Fantasmi e spiritelli tra sogni e amori infranti nella notte degli innamorati

Nuovo appuntamento con i tour teatralizzati di RomaGuideTour, alla scoperta di luoghi iconici della capitale e non solo. Questa volta ci sposteremo a Castel Madama, città della provincia di Roma non distante da Tivoli e quindi dalla città eterna, con il patrocinio del Comune di Castel Madama e in collaborazione con la Pro Loco di Castel Madama e la Sezione Valle dell’Aniene del Gruppo Archeologico Latino “Latium Vetus”. Nella notte di San Valentino vi accompagneremo alla scoperta di questa città che lega il suo nome a Madama Margherita d’Austria (la figlia di Carlo V, imperatore di un impero dove non tramontava mai il sole) ma anche di altri personaggi storici al femminile che hanno marcato la storia di questa città e soprattutto del sua rocca, Castello Orsini, dal medievo ai nostri giorni.

Un castello che lega il suo sviluppo e quello del nucleo abitativo della città al decadimento di un altro castello, il vicino Castello Apollonio, infatti dopo la sua distruzione ad opera dei Tiburtini, Giangaetano Orsini nel 1256 decise di puntare su l’attuale città di Castel Madama , allora identificata ancora con il nome di Castrum Sancti Angeli. I figli di Fortebraccio Orsini, Riccardo e Poncello, costruirono il castello che ancora oggi costituisce il fulcro del nucleo urbano del paese e dove si sviluppa il nucleo più antico del paese racchiuso dalla prima cerchia di mura. Il castello passerà ai Medici e poi alla moglie del defunto Alessandro de’ Medici, Margarita d'Austria, cui si deve l’attuale conformazione. La nobildonna oltre a dare un nuove forme al castello con il tipico impianto rinascimentale, con un cortile interno e balaustre con colonne, cambiò nome al paese in quello che porta ancora oggi:Castel Madama.

Il tour si svolgerà In collaborazione con Antonio Marino e Paola Surace. Paola interpreterà vari personaggi storici facendoci scoprire le passioni e le imprese di eroine, passionarie, donne del potere ma anche fantasmi, tradimenti e tragedie al femminile. Antonio Marino ci farà rivivere la modernità con una serie di personaggi che richiamano i problemi di questa città (e non solo), problemi che spesso affliggono anche noi e i nostri cari.

Il tutto senza farci mancare una folle storia d’amore che tutti abbiamo almeno provato una volta nella vita, perché come diceva William Shakespeare “Se non ricordi che amare ti abbia mai fatto commettere un piccola follia allora non hai mai amato”.

Ecco l’itinerario e i personaggi del nostro tour teatralizzato per la notte di San Valentino a Castello Orsini di Castel Madama: Fantasmi e spiritelli tra sogni e amori infranti nella notte degli innamorati, che si svolgerà il 14 Febbraio 2020 dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Partenza da Piazza Garibaldi di Castel Madama subito dopo la porta sulla sinistra della piazza, di lì si procederà verso il castello introducendo la storia della città di Castel Madama e del suo castello. Tra i vari monumenti passeremo anche di fronte la chiesa di San Michele Arcangelo, la più grande chiesa del paese e l’elemento identificativo che viene osservato in lontananza. Anche in questa chiesa non manca l’opera di Oreste Vulpiani che nel 1942 la restaurò assieme Attilio Rossi (famoso anche per aver lavorato a Villa d’Este) . In prossimità del castello cominceranno anche gli interventi teatralizzati con Antonio Marino e Paola Surace per farci rivivere le atmosfere e i personaggi di questo castello e dei suoi proprietari come quello di Madama Margherita d’Austria a cui è dedicato il il “Palio Madama Margarita”, palio della città.

Un’altalena tra personaggi antichi e moderni ci faranno riflettere sulla nostra epoca frenetica che spesso non lascia spazio a sogni e ambizioni ma ci riduce a semplici comparse o nella peggiore delle ipotesi a veri e propri spettri o fantasmi ignorati da tutto e da tutti dove solo l’amore può essere la nostra àncora di salvezza.



** DATE TOUR **

14 Febbraio 2020

** ORARI TOUR **

Tour teatralizzato serale della durata di un paio d'ore, con avvio del tour alle ore 18:00 e conclusione dello stesso alle ore 20:00.

** PUNTO D'INCONTRO **

Piazza Garibaldi di Castel Madama subito dopo la porta sulla sinistra della piazza, di fronte la rotatoria

** PRENOTAZIONI **

Evento su prenotazione (obbligatoria) con contributo per maggiori informazioni contattare l'indirizzo email info@romaguidetour.it oppure a tour@romaguidetour.it

È previsto un numero minimo di 20 partecipanti per far partire il tour.

Le prenotazioni sono gratuite ma obbligatorie. Confermate il vostro interesse inviando un'email all'indirizzo tour@romaguidetour.it, con la conferma del numero di partecipanti al tour teatralizzato.



Per tutti gli amanti di storia, cultura e teatro i tour teatralizzati di Roma Guide Tour sono occasioni imperdibili. Per maggiori informazioni, vi invito a leggere i precedenti articoli pubblicati sul blog di Roma Guide Tour. che riporta l’intero programma estivo di tour teatralizzati a Roma. https://www.romaguidetour.it/blog/tour-teatralizzati-serali-estate-romana-2019/ oppure sulla sezione tour teatralizzati di Roma guide Tour https://www.romaguidetour.it/guida-turistica-roma/tour-esperienze-tipiche-tour-teatralizzati-roma-provincia/