Fantasia e aquiloni: prove di volo a Explora

A Explora “Prove di volo", per bambini 3-5 anni, un laboratorio dedicato alla forza del vento e all’aerodinamica. Alla parte sperimentale del laboratorio, supportata da un vero tubo del vento, segue una parte più manuale-creativa in cui realizzare e personalizzare il proprio oggetto volante.

Grazie all’aerodinamica gli oggetti in grado di volare fanno divertire da sempre grandi e bambini; facili da lanciare con il vento, la vera sfida è farli rimanere in volo per lunghissimo tempo.