"Famo Estate", inaugurazione di 'Na Cosetta estiva (e nuova location)

"FAMO ESTATE", domenica 7 giugno inaugura 'Na Cosetta Estiva, dalle ore 18:00 in via del Mandrione 63.

Una nuova piazza per il Festival di Roma Est, organizzato dal bistrot e live club Na cosetta nell'inedita location di SNODO in Via del Mandrione 63. Incastonata tra l'affascinante e storico acquedotto Felice e lo scenario più urbano della ferrovia che corre lungo la Casilina, negli oltre 4mila metri quadri di spazio all'aperto troverete:

Il programma di "Famo Estate!

Due palchi per concerti con oltre 70 artisti in cartellone

Ristorante + street food e cocktail bar

Area relax e giochi per bambini e adulti (aperta dalla mattina)

Grande area parcheggio privata

Il calendario dei concerti estivi sarà presto pubblicato.

Tutte le informazioni su 'Na Cosetta Estiva

"Famo estate" fino a Settembre

Via del Mandrione, 63 - Roma (https://bit.ly/2LiYMkr)

Apertura: tutti i giorni dalle ore 18:00

Ingresso gratuito (alcuni concerti a pagamento)

Concerti: dalle ore 21:00 (due palchi live)

Cucina: sempre aperta dalle 19:00 in poi

Prenotazioni tavoli per cena: SOLO TELEFONICAMENTE e per gruppi numerosi al 327.1492873 (tel. attivo dalle 16:30)

Partner de 'Na Cosetta Estiva saranno Radio Rock, Agenzia di stampa DIRE, The Parallel Vision, Sound Meeter, KeepOn Live

Progetto grafico: Matteo Carlino

www.nacosetta.com