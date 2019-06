Falcao Ottavo Re, la mostra a Roma

Paulo Roberto Falcão, conosciuto da tifosi e sportivi come “L’Ottavo Re di Roma” e “Il Divino”, è ora omaggiato con una mostra fotografica presso la galleria Candido Portinari dell’Ambasciata del Brasile a Roma.

La mostra

Curata e realizzata dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata, in collaborazione con AS Roma, la mostra “Falcão, Ottavo Re” ripercorre in 52 scatti, a colori e in bianco e nero, la carriera da giocatore di uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio.

Il percorso fotografico si apre con gli esordi nell’Internacional di Porto Alegre, squadra con cui Falcão conquistò i campionati brasiliani del 1975, 1976 e 1979 (venne eletto miglior giocatore della competizione nel primo e terzo anno). Si passa poi all’indimenticabile quinquennio giallorosso, dove con la maglia numero cinque Falcão vinse due coppe Italia, lo storico scudetto nella stagione 1982-83 e disputò l’altrettanta storica finale della Coppa dei Campioni d’Europa del 1984. Dalla cospicua sezione romanista, dopo un brevissimo accenno alla militanza nel São Paulo, dove chiuse la sua carriera da giocatore, le immagini si soffermano sull’altro grande segmento iconografico, quello della Nazionale brasiliana durante la Coppa America del 1979 e dei Mondiali del 1982 e 1986. Concludono la sequenza alcune immagini di Falcão extra campo. La mostra è inoltre arricchita da cimeli appartenuti al fuoriclasse brasiliano (3 maglie e 1 paio di scarpini) e dalla proiezione del docufilm “Chiedi chi era Falcão” (durata 87’), una produzione di Roma Studio per la regia di David Rossi. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Culturale Italo Brasiliana (FIBRA) e dal Ministero delle Relazioni Estere del Brasile.

Altre informazioni

Titolo della mostra: “Falcão, Ottavo Re” (foto + video)

Dove: Galleria Candido Portinari / Palazzo Pamphilj (Ambasciata del Brasile),

Piazza Navona 10

Quando: dal 21 giugno al 13 settembre 2019, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10

alle 17. INGRESSO GRATUITO

Info: cultural.roma@itamaraty.gov.br