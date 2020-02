Fakeminismo, nuovo spettacolo di stand up comedy di Daniele Fabbri

Monk Roma presenta FAKEMINISMO, il nuovo spettacolo di stand up comedy di e con Daniele Fabbri. Dopo il sold out dello spettacolo delle 21:00, con grande richiesta nella stessa giornata arriva la seconda replica (ore 18:00) del nuovo spettacolo satirico di Daniele Fabbri. Uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne.

Lo spettacolo

Fakeminismo, il nuovo spettacolo satirico di Daniele Fabbri, è uno spettacolo che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare delle donne. Una riflessione comica piena di buone intenzioni ma non sappiamo se perfettamente riuscita, perché un maschio che si mette in discussione si riempie di insicurezze, che lo portano a commettere ridicoli errori da maschio.

Negare che le donne siano discriminate nella società è da ipocriti, le ragioni del femminismo sono indiscutibili, ma cosa può fare attivamente un uomo che non ha effettive posizioni di potere, non è famoso, non è un politico o un influencer, per cambiare la società? Cosa devono fare i maschi comuni nella vita di tutti i giorni?

Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarvelo lui che è maschio. Tutto ciò che può fare è dimostrare si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario è un buon modo per riconoscere la loro importanza e condividerla con gli altri.

Orari e informazioni

18:00 | Primo Spettacolo

21:00 | Secondo Spettacolo

BIGLIETTI — Posti a sedere non numerati. Ticket Presale 12€ + d.p.

Dove: Monk Roma, via Giuseppe Mirri, 35 Roma