Fabrizio D'Alisera presenta Mr.Jobhopper a Villa Celimontana

Venerdì 8 Settembre presso Villa Celimontana Fabrizio D'Alisera presenta Mr.Jobhopper



"Mr. Jobhopper" è l'album d'esordio come leader di Fabrizio D'Alisera. Il giovane sassofonista ci propone un lavoro ricco di varie sfumature in cui a farla da padrone è uno spiccato spirito hard bop con un linguaggio diretto ma mai scontato. Troviamo brani come la title track, brano mid-tempo caratterizzato da una ritmica trascinante in cui D'Alisera interagisce in maniera espressiva col resto della sezione fiati, mentre nella ballad "Second One" la tromba di Tiziano Ruggeri conferisce al brano un taglio lirico.

C'è anche spazio per il funk di "Rubber Groove", caratterizzata da profonde linee di basso e da una ritmica sostenuta, e per il blues nella finale "Blues Mocking". Imperdibili anche "Straight", pezzo up-tempo che cita "I Got Rhythm", e le atmosfere poetiche e suggestive di "Perchance To Dream".



In questo lavoro Fabrizio D'Alisera dispensa note dense ed espressive dimostrando di avere appreso la lezione dei grandi maestri del passato facendola propria grazie al suo senso dell'improvvisazione che non si perde in virtuosismi fini a sé stessi. Il sassofonista condivide il suo viaggio con alcuni tra i più validi session-men di casa nostra come Tiziano Ruggeri, coi suoi fraseggi limpidi e poetici, mentre Martino Onorato e Alessandro Marzi vivacizzano il lavoro. Il primo sfoggia un sapiente tocco pianistico, il secondo mostra un senso del ritmo variegato.

L'efficace unione di swing e groove rende "Mr.Jobhopper" un lavoro coerente ed omogeneo grazie anche alla creatività artistica di D'Alisera e soci.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up





Fabrizio D’Alisera sax

Tiziano Ruggeri tromba

Martino Onorato piano

Giulio Scarpato contrabbasso

Alessandro Marzi batteria