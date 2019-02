Fabio Marza Blues Band in concerto al Charity Café

La Fabio Marza Band, attiva dal 2008, si caratterizza nel panorama Blues italiano proponendo nel proprio show i brani originali contenuti nei quattro album all' attivo: "Wake and Run"(2009), "Blackboard" (2012), "You Know Me Live at Labirinto" (2015), "Nightmare" (2016). La Band si esibisce nei principali locali e festival in Ialia, svizzera ed in Russia, ed ha collaborato con i principali esponenti del Blues italiano ed internazionale come Rudy Rotta, Stef Burns, Paolo Bonfanti, Maurizio Gnola, Valdimir Demyanov, Maurizio Pugno, Guitar Ray, Alex Gariazzo. La Fabio Marza Band ha aperto i concerti di Robben Ford, Treves Blues Band, Buddy Wittinghton (Marza), Sugar Blue (Marza), Nine Below Zero (Marza).



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-Up

Fabio Marzaroli, Chitarra & Voce

Greta Bragoni, Voce & Cori

Fabio Mellerio, Basso & Cori

Max Ferrero, Batteria