Fabio Marza Band in concerto al Charity Café

Sabato 24 febbraio appuntamento al Charity Café con Fabio Marza Band, progetto nato nel 2007 composto da Fabio Marzaroli chitarra, dobro, armonica, voce; Greta Bragoni cori; Fabio Mellerio basso e cori e Max Ferraro batteria. Ha all’attivo numerosi concerti nei principali locali e festival blues in Italia.



La discografia della band comprende tre dischi: “Wake And Run” del 2009, “Blackboard” con la produzione artistica di Alex Kid Gariazzo del 2012 e “You Know Me! Live at Labirinto” del 2014, con la produzione artistica di Alex Gariazzo e ospite Paolo Bonfanti. Numerose anche le aperture e le collaborazioni con artisti internazionali e di prestigio della Fabio Marza Band.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Greta Bragoni, Voce

Fabio Marza, Voce & Chitarra

Fabio Mellerio, Basso & Cori

Max Ferrero, Batteria