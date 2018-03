Fabio Mariani Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 22 marzo il jazz è ancora una volta di scena al Charity Café di via Panisperna con il Trio capitanato dal chitarrista Fabio Mariani. Una band composta da musicisti ben noti a livello nazionale completata da Giorgio Rosciglione al contrabbasso e Luca Ingletti alla batteria. La formazione sarà alle prese con un repertorio che spazia dal grande Django Reinhardt alle musiche di grandi compositori quali Chick Corea.



Un concerto dal forte impatto, dunque, con musicisti virtuosi e tecnici, dove non mancheranno anche ballade romantiche ed affascinanti. Il trio, infatti si caratterizza per un sound acustico accattivante e coinvolgente che si adatta perfettamente alla cornice del club di via Panisperna che, come ogni giovedì, ospita i migliori jazzisti capitolini e nazionali.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro prima consumazione



Line-up

Fabio Mariani, Chitarra

Giorgio Rosciglione, Contrabbasso

Luca Ingletti, Batteria