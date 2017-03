Fabio Garzia in concerto al Circolo Coda di Gallo

Fabio Garzia è romano, musicista, autore e cantante. Cresciuto seguendo le orme del padre chitarrista e tra gli ascolti di Ray Charles, BB King, Eric Clapton, Etta James, Rolling Stones, Led Zeppelin, ha iniziato il suo percorso nei locali di Roma suonando la chitarra in varie band. Studente del DAMS e poi insegnante in diverse scuole, ha proseguito il suo percorso collaborando come musicista live e arrangiatore per numerosi artisti tra cui Noemi, Fiordaliso, Antonella Lo Coco, Valentina Parisse, Luna Di Nardo, Roberta Bonanno e continua la sua carriera come turnista, cantante-chitarrista e accompagnatore. Dotato di un'interessantissima voce graffiata e verve da vero bluesman si alterna tra diversi progetti tra cui la formazione in duo, chitarre e contrabbasso, con il quale propone un repertorio di cover evergreen riarrangiate nella chiave personale di "chitarrista che si accompagna con la voce".